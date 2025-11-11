Eliseo Castro llama a la unidad nacional durante firma por la defensa del voto

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a la Alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, hizo un llamado a la unidad del pueblo hondureño en defensa de la democracia, durante la firma de un compromiso suscrito por tres candidatos presidenciales en defensa del voto.​​​​​

“Estamos anuentes a que el pueblo hondureño debe estar totalmente unido en defensa de la democracia de nuestro país, y es lo que nos conduce hoy a ocupar las instalaciones de la Iglesia Vida Abundante, que muy abiertamente ha manifestado su compromiso con Honduras y con la ciudadanía”, expresó Castro.

El aspirante liberal destacó que la reunión congregó a candidatos presidenciales, entre ellos Salvador Nasralla, así como a postulantes a alcaldías, diputaciones y otros cargos de elección popular, con el objetivo de promover el diálogo y el respeto al proceso democrático.

“La democracia es el factor de mayor importancia en estos momentos, cuando estamos apenas a 20 días de las elecciones del 30 de noviembre”, subrayó.

Castro insistió en que la coyuntura actual requiere de unidad nacional y participación ciudadana activa, al tiempo que reafirmó su compromiso con los valores del liberalismo y la transparencia electoral.

Las elecciones generales en Honduras están programadas para el domingo 30 de noviembre de 2025, cuando los ciudadanos elegirán al nuevo presidente, diputados y autoridades municipales.