Roberto Micheletti reafirma su apoyo a Salvador Nasralla y llama a votar por la democracia

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de la República (2009-2010), Roberto Micheletti, reiteró su apoyo al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla y a esa institución política, asegurando que respaldará su campaña “hasta el último día que él gobierne, si Dios lo permite”. Micheletti, durante una conversación sostenida con el canal HCH, expresó que, pese a rumores sobre su supuesta postura con otro partido, mantiene su firme respaldo al partido rojo y blanco. “Yo siento mucho que muchos de mis amigos están llamándome preocupados por eso y yo les digo, voy a ratificar eso, que es falso. No he emitido ninguna opinión sobre eso y sigo firmemente apoyando al Partido Liberal y a Salvador Nasralla”.

El exmandatario hizo un llamado a la población para que participe activamente en las elecciones y defienda la democracia. "No dejen de ir a votar, contra las amenazas que puedan haber, hay que ir a votar porque la democracia se sostiene a través del voto popular". Advirtió sobre la importancia de evitar cualquier intento de fraude y subrayó la confianza y la obligación de entregar el poder de manera transparente. "No (hay que) permitir fraudes de ninguna naturaleza, hay que estar pensando que Dios nos va a apoyar primero en la elección y segundo que estos señores se vean en la obligación de entregar el poder".