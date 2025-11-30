Campamento, Olancho, sale a las urnas y evidencia fervor por las elecciones 2025

Campamento, Olancho.- ¡Qué importaba si se llegaba en silla de ruedas o con ayuda de un bordón! Lo importante era hacerse presente a ejercer el sufragio para elegir a las autoridades.

Olancho, el departamento más grande Honduras, vive a tope las elecciones y Campamento es la mejor muestra de ese fervor.

Este municipio, que colinda con Francisco Morazán, abrió sus diferentes centros electorales a la hora indicada (7:00 a.m.) para recibir a las más de 10 mil personas habitadas para votar en estas elecciones.