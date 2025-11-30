Acompañado de Salvador Nasralla, Eliseo Castro llega a ejercer su derecho al voto

Eliseo Castro, aspirante a alcalde liberal, llegó desde temprano a su centro de votación para ejercer su derecho al voto e incentivó a los capitalinos a participar activamente en las elecciones generales 2025. Aquí las fotos:
Con su marca en la casilla del candidato a la presidencia de su mismo partido, Salvador Nasralla, Castro afirmó su compromiso con la propuesta política y reiteró su llamado a que la ciudadanía participe activamente en estas elecciones.
El candidato a alcalde llegó acompañado de Salvador Nasralla y su esposa, Iroshka Elvir, quienes anteriormente ejercieron su voto en su centro correspondiente.
"Tenemos una tarea enorme para que la capital de la República se transforme, para que tenga respuesta en la juventud, en las madres solteras y en todos", dijo Castro luego de votar.
Eliseo realizó su voto en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la capital.
Una vez que recibió su papeleta y marcó su opción, el candidato levantó su voto para mostrarlo directamente a las cámaras de la prensa que le daban cobertura.
Luego de mostrar la papeleta, la colocó en la urna correspondiente, incentivando a los hondureños a no quedarse en casa y salir a votar.
Con la presencia de los medios, Eliseo firmó su compromiso como ciudadano, al igual que los otros dos candidatos a alcalde —Jorge Aldana (Libre) y Juan Diego (Partido Nacional)— quienes ya votaron.
De igual forma, mostró su voto a toda la línea de los 23 candidatos a diputados por el Partido Liberal.
Honduras hoy elige a las próximas autoridades del país, siendo más de 6 millones de hondureños los que están registrados para votar en estas elecciones generales de 2025.