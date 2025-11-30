  1. Inicio
Acompañado de Salvador Nasralla, Eliseo Castro llega a ejercer su derecho al voto

Marcando su dedo con tinta indeleble, el candidato a alcalde del DC por el Partido Liberal, Eliseo Castro, mostró a los medios la evidencia de su participación como ciudadano al votar

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:04
Eliseo Castro, aspirante a alcalde liberal, llegó desde temprano a su centro de votación para ejercer su derecho al voto e incentivó a los capitalinos a participar activamente en las elecciones generales 2025. Aquí las fotos:

Foto: David Romeo| EL HERALDO
Con su marca en la casilla del candidato a la presidencia de su mismo partido, Salvador Nasralla, Castro afirmó su compromiso con la propuesta política y reiteró su llamado a que la ciudadanía participe activamente en estas elecciones.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
El candidato a alcalde llegó acompañado de Salvador Nasralla y su esposa, Iroshka Elvir, quienes anteriormente ejercieron su voto en su centro correspondiente.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
"Tenemos una tarea enorme para que la capital de la República se transforme, para que tenga respuesta en la juventud, en las madres solteras y en todos", dijo Castro luego de votar.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
Eliseo realizó su voto en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la capital.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
Una vez que recibió su papeleta y marcó su opción, el candidato levantó su voto para mostrarlo directamente a las cámaras de la prensa que le daban cobertura.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
Luego de mostrar la papeleta, la colocó en la urna correspondiente, incentivando a los hondureños a no quedarse en casa y salir a votar.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
Con la presencia de los medios, Eliseo firmó su compromiso como ciudadano, al igual que los otros dos candidatos a alcalde —Jorge Aldana (Libre) y Juan Diego (Partido Nacional)— quienes ya votaron.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
De igual forma, mostró su voto a toda la línea de los 23 candidatos a diputados por el Partido Liberal.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
Honduras hoy elige a las próximas autoridades del país, siendo más de 6 millones de hondureños los que están registrados para votar en estas elecciones generales de 2025.

 Foto: David Romeo| EL HERALDO
