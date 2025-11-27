Gerardo Torres se mofa del Partido Liberal tras publicación de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.- Gerardo Antonio Torres Zelaya, vicecanciller de Política Exterior del gobierno de Xiomara Castro, salió a mofarse del Partido Liberal (PL), luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refiera a su candidato, Salvador Nasralla, como un "casi comunista".
Ayer miércoles, en la red social Truth, el líder republicano aseguró que "Nasralla no es amigo de la libertad", pues es "ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura".
Ante la publicación de Trump donde mencionó a Nasralla, quien consideró a EE UU como un “un aliado natural”, el también secretario de Relaciones Internacionales del partido Libertad y Refundación (Libre), se pronunció en su cuenta de X.
"A ver si queda algo del Partido Liberal después del domingo. Lo dudo", menciona en burla Torres Zelaya, luego de una caricatura titulada como "Trumpada".
Sin embargo, Libre no salió limpio de este mensaje, pues también se refirió a la candidata del partido oficialista, Rixi Moncada, donde dijo que "no puedo colaborar con Moncada y los comunistas".
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos aseguró que "quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura", candidato nacionalista.
Mensaje íntegro de Donald Trump
La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional.
Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras.
Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla.
Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura.
Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él.
¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!