Gerardo Torres se mofa del Partido Liberal tras publicación de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.- Gerardo Antonio Torres Zelaya, vicecanciller de Política Exterior del gobierno de Xiomara Castro, salió a mofarse del Partido Liberal (PL), luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refiera a su candidato, Salvador Nasralla, como un "casi comunista". Ayer miércoles, en la red social Truth, el líder republicano aseguró que "Nasralla no es amigo de la libertad", pues es "ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura". Ante la publicación de Trump donde mencionó a Nasralla, quien consideró a EE UU como un “un aliado natural”, el también secretario de Relaciones Internacionales del partido Libertad y Refundación (Libre), se pronunció en su cuenta de X.

"A ver si queda algo del Partido Liberal después del domingo. Lo dudo", menciona en burla Torres Zelaya, luego de una caricatura titulada como "Trumpada".

Sin embargo, Libre no salió limpio de este mensaje, pues también se refirió a la candidata del partido oficialista, Rixi Moncada, donde dijo que "no puedo colaborar con Moncada y los comunistas". Por otro lado, el presidente de Estados Unidos aseguró que "quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura", candidato nacionalista.

Mensaje íntegro de Donald Trump