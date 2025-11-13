"No existe ningún censo partidario ni biométrico que revele por quién votas”, afirma Gabriela Castellanos

Tegucigalpa, Honduras.- "Vota sin miedo, nadie entra contigo", fue el llamado al voto seguro que hizo Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien manifestó que no existe ningún censo partidario ni ninguna aplicación que pueda revelar el voto secreto del ciudadano en estas elecciones generales 2025. Ni un "sistema biométrico, ni aplicación es capaz de revelar por quién votas” , por lo que “nadie puede condicionarte por un bono, una beca o un trabajo, y mucho menos obligarte a tomarle foto a tu papeleta”, afirmó. Castellanos formuló la advertencia en el contexto de un llamado ciudadano ante lo que ella describe como persistentes abusos en el proceso electoral, donde- según asegura- funcionarios, jefes e incluso políticos estarían utilizando beneficios laborales como mecanismos de presión.

La ejecutiva del CNA comenzó: "¿Sabías que cuando votas en las elecciones no quedas censado con ningún partido político? Si alguien te dice lo contrario, te miente", reiterando la confidencialidad de su sufragio. Añadió que hoy "seguimos escuchando las mismas promesas, pero también los mismos abusos: funcionarios que amenazan con quitar beneficios; jefes que piden pruebas; y políticos que andan anotando nombres, como si la democracia fuera de su propiedad". Desde el CNA, Castellanos hizo un llamado: "Tu voto es secreto, no se compra, no se aprueba, no se vende. No existe ningún censo partidario, ni biométrico, ni aplicación capaz de revelar por quién votas".