FF AA completa traslado de maletas a 393 centros de votación de Choluteca

Choluteca, Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras avanzaron este sábado en el traslado y resguardo del material electoral hacia los centros de votación del departamento de Choluteca, previo a la apertura de urnas de las elecciones generales programadas para este domingo 30 de noviembre. El coronel de Artillería Neomar Velásquez, comandante de la 101 Brigada y de la 6ª Región Militar, explicó a EL HERALDO que desde la llegada del material electoral se ejecutó una planificación logística y operativa orientada a garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de guardia, vigilancia y traslado de las maletas que contienen insumos para las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Según el oficial, el departamento de Choluteca cuenta con 393 centros de votación, donde la mayoría de las maletas electorales ya se encuentran distribuidas en sus puntos asignados. "Desde que llegó el material hemos estado trabajando y el día de hoy, en la línea de tiempo, lo estamos trasladando a cada centro", detalló, al tiempo de señalar que el despliegue está prácticamente en su fase final en el territorio. El coronel reafirmó que el traslado se realiza de forma "transparente" para que la población "se apersone a los centros y pueda ejercer el sufragio" sin contratiempos durante la jornada electoral. Al ser consultado sobre la apertura puntual de urnas, Velásquez aclaró que ese aspecto corresponde a las decisiones del Consejo Nacional Electoral, ya que, aunque la Fuerza Armada está garantizando condiciones de paz y tranquilidad, pueden existir centros donde no lleguen custodios a tiempo, lo que dependerá del ente electoral.