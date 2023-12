Director de Policía: “Julissa Villanueva tiene más policías que una posta”

Afirmó que se está gestando un boicot a su trabajo desde hace meses. “Es evidente que estorba mi trabajo en la Subsecretaría de Seguridad porque he venido recibiendo un boicot de parte de las autoridades y el ministro -Gustavo Sánchez- tiene un comportamiento un poco incomprensible para mí en el sentido de boicotearme mi presupuesto”.

Fue la misma Villanueva quien denuncia que iba dentro de una camioneta junto a su chofer y a inmediaciones de la colonia América en Tegucigalpa escuchó detonaciones. “Me siento incómoda que me digan que escuchan balazos, sin embargo, a ellos (escoltas) les dije que se calmen o serenen e investiguen porque a mí realmente me van a matar”.

Sobre el particular, el director Juan Manuel Aguilar aseguró que Villanueva cuenta con más respaldo policial que una posta policial. “Ella está muy bien y no tiene ningún inconveniente, tiene seguridad. Ella tiene más funcionarios policiales que la posta de Villa Nueva, entonces no le puedo dar más funcionarios, tiene funcionarios certificados y de su confianza”.

En tanto, la misma Policía mediante un comunicado precisó que las investigaciones preliminares no muestran un atentado contra la funcionaria. “El incidente no estuvo relacionado con armas de fuego, como se mediatizó inicialmente. Una inspección realizada a los vehículos asignados no se detectó ningún impacto de bala y las supuestas detonaciones fueron causadas por el escape modificado de un vehículo que transitaba en la zona”, informó la Policía.