Policía no encontró impactos de bala en vehículo de Julissa Villanueva

“Se hizo una inspección preliminar a los vehículos que la transportaban, no se encontraron detonaciones o impactos de arma de fuego o al menos eso es lo que nos han informado inicialmente”, dijo a Radio América el portavoz.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Policía Nacional no encontró impactos de bala en el vehículo de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, tras la denuncia del atentado en su contra.

“Afortunadamente no reporta ningún tipo de afectación directamente en el esquema de seguridad de la viceministra”, comentó.

“Como una institución transparente tenemos las puertas abiertas para que otros entes del Estado colaboren en los procesos investigativos dado que se trata de un puesto sensible por el cargo que la doctora Villanueva ostenta”, finalizó Barahona.

Villanueva explicó que iba junto a su personal de seguridad asignado, cuando notó que su conductor hizo un viraje extraño, esto tras escuchar unas dos detonaciones de arma de fuego, en dirección al automóvil.

Afortunadamente, Villanueva salió ilesa y se encuentra bajo resguardo de su personal de seguridad. Los balazos impactaron en el vehículo, pero este era blindado y protegió a los ocupantes.

“Yo estoy bien, pero me siento incómoda que me digan que escuchan balazos, sin embargo, a ellos (escoltas) les dije que se calmen o serenen e investiguen porque a mí realmente me van a matar esta gente”, dijo a Radio América.