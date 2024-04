Diputado Josué Colindres manda a leer a Marco Eliud Girón: “Expone cosas que nunca ha leído”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de un debate en un noticiero del país, Josué Colindres, el joven diputado suplente de Iroska Elvir por el Partido Salvador de Honduras (PSH) en el Congreso Nacional (CN), mandó a leer al diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón.

El hecho sucedió en el programa ‘La Entrevista’, mientras trataban el tema de la renuncia de Salvador Nasralla como designado presidencial, cuando Girón y Colindres tuvieron un altercado.

“Él viene a exponer cosas que nunca ha leído y viene a defender argumentos que no sabe”, comenzó diciendo el joven diputado.

“Entonces, usted cae en el juego de ser un creólogo porque habla con base en lo que usted cree y no en lo que realmente es”, siguió discrepando, mientras el congresista Girón, no sonriente y nervioso, no dejaba de ver el rostro de Colindres.

“Sabelotodo”, intervino el diputado de Libre, interrumpiendo al del PSH.

“Teólogo, no está viendo que él sabe todo. Definitivamente es buen alumno de Salvador Nasralla”, se defendió el también doctor.

Colindres, de 27 años de edad, sospechó que Girón no ha leído el acuerdo que firmaron en 2021 Salvador Nasralla y Xiomara Castro para conformar una alianza política y así llegar a la presidencia del país.

“Yo no me lo sé todo, por eso leo. Por eso digo que usted es un creólogo porque viene a exponer cosas que nunca ha leído en su vida”, volvió a contestar Colindres.

-“¿Yo no leo entonces?”, preguntó Girón.

-Colindres contestó: “Al menos el acuerdo nunca lo ha leído”.

“Por eso es un creólogo. Yo no me lo sé todo, por eso leo, por eso me instruyo”, reiteró el joven congresista.

Eliud Girón comenzó a interferir mientras Colindres tenía la palabra y este último protestó: “¡Doctor, este es mi espacio!”

“¿Quiere agüita de coco para que se tranquilice?”, ofreció el del PSH al de Libre.

Entre tanto, la renuncia de Nasralla como designado presidencial, para poder competir en las próximas elecciones, será discutida el martes en el Congreso Nacional, según adelantó Luis Redondo, titular de este poder del Estado.