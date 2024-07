¿De qué delitos fue acusado Jorge Jiménez, defensor de DDHH?

Jorge Jiménez fue acusado por los delitos de estafa en perjuicio de Carlos Alexis López, según se informó en la audiencia unilateral a la que se sometió el presidente de Joprodeh.

Asimismo, se agregó el delito de maltrato familiar agravado, motivo por el cual se libró una orden de captura en su contra.

“No con la intención de que se evite que conocer los casos ante los tribunales, sino con la intención de que se respetara el debido proceso la presunción de inocencia y el derecho legítimo a la defensa que tenemos nosotros el juez hasta la juez de turno ha conocido la presentación voluntaria y ha revocado la orden de captura contra mi persona y ha visto el perfil o el arraigo, que cuento y se me ha dejado poderme defender en libertad”, declaró Jiménez tras conocer la resolución que revocaba la orden de captura.

Ante esto, su abogado defensor solicitará que otro juez se encargue del caso, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no por parte del Tribunal, tal como denunció Jiménez previamente.

“Nos vamos a presentar, pese a que me están violentando mi inmunidad parlamentaria, no era este tribunal el que debería de conocer sino que el juez natural, pero me presento con el fin de demostrarle a la sociedad”, declaró el presidente de la Joprodeh”, declaró Jiménez al presentarse a los juzgados.

El defensor de derechos humanos considera que las acusaciones en su contra debe realizarse a través de un proceso justo y respetando las garantías mínimas

“No estamos pidiendo impunidad, estamos pidiendo que se desarrolle un juicio justo con las condiciones mínimas de seguridad condiciones mínimas también de las garantías tal como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debe de partirse con imparcialidad y respetando las garantías judiciales que tenemos”, agregó.

Reiteró que asistirá a otra cita tal como lo hizo este jueves presentándose voluntariamente a los juzgados y nuevamente reiteró que será el pleno de magistrados quienes decidirán el futuro de su caso.

“Tiene que ser un juez natural el que debe tener las competencias para poder iniciar con este proceso ante la Corte Suprema de Justicia o sea, tendrá que ir al pleno del magistrado, el pleno considerar si existe suficientes causales y citarme en vista de que el gozo del arraigo necesario para poder presentarme y en vista también de que han podido ver que me presenté de manera voluntaria sin ningún temor al tribunal”, opinó.

Agregó también que “yo no voy a huir de la justicia. Yo me voy a presentar y ahí va a ser a donde se van a adherir cualquier acusación que existe en contra de mi persona”.