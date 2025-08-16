Darío Banegas asiste a caminata de las iglesias: "Estoy aquí para levantar una voz por este país"

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado y excandidato presidencial por el Partido Liberal, Darío Banegas, asistió este sábado a la caminata organizada por iglesias en la capital y aclaró que lo hace en calidad de creyente. “Yo soy cristiano, soy militante de la Iglesia de Cristo, y estoy aquí para levantar una voz por este país que necesita sanidad, que necesita restauración, que necesita una renovación y necesita salir de nuevo para vencer las tinieblas”, expresó Banegas a EL HERALDO. Consultado sobre las críticas que señalan el evento como un acto político, el exdiputado defendió su carácter espiritual. “Esta caminata es un clamor de los que necesitan rescatar el sistema electoral del país, que los políticos tradicionales y sobre todo el Gobierno han puesto en riesgo. Aquí viene la ciudadanía a rescatarse a sí misma. Viene Honduras a rescatar a Honduras”, declaró.

El ex político también consideró que los candidatos presidenciales deberían abstenerse de participar, pero alentó a otros actores políticos y ciudadanos a unirse. "Yo creo que lo único que no deberían estar aquí son los candidatos a la presidencia de la República por razones obvias, porque todavía no tenemos la madurez de verles como personas que también deberían conocer la verdad de Jesús para ser transformados. Pero todos los demás hondureños deben estar aquí, a los que nos interesa el presente y, sobre todo, el futuro del país", concluyó. La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras, en un hecho histórico, convocaron a una caminata al nivel nacional bajo el lema "Caminata de Oración por Honduras", este sábado 16 de agosto, con el objetivo de interceder por el país y su democracia. En el comunicado anunciado por Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica y el arzobispo José Vicente Nácher, manifestaron que la movilización será sin la participación de políticos ni candidatos a cargos públicos, con el objetivo de mantener un carácter ciudadano y neutral, no confrontativo. "Respetuosamente, rogamos a los señores y señoras candidatos que, para evitar malos entendidos, sean los únicos que no asistan ese día", citó el comunicado oficial de las iglesias.

