Comisionado retirado Danilo Orellana llama sociópata y psicópata a “Mel” Zelaya: “Su personalidad es así”

Orellana explicó que como policía, cuando se va a enfrentar a alguien, se tiene que hacer un estudio de su psicología. “A mí me encomendaron la misión de mantener el orden público en el año 2009, y me designaron como comandante de la Operación Paz y Democracia, yo comandaba a los militares y a la Policía, para que volviera a haber elecciones en el país, para que saliera un presidente electo”, contó.

Refirió que por ello solicitó a los psicólogos de la Policía que le hicieran la personalidad de algunas personas que eran de interés para ver cómo iban a actuar, entre ellos el exgobernante. Aunque Orellana no ahondó en detalles sobre los hallazgos del perfil, en ese análisis habría salido a relucir rasgos de la personalidad del exgobernante.

“A él no le importa el resto que lo rodea, no le importa que se destruyan, no le importa nadie cercano a él. Él solo quiere lograr su objetivo y su meta que él cree. Al señor Zelaya no le importa destruir ni a su esposa, es de cuidado”, describió Orellana según el perfil elaborado por sicólogos de la Policía Nacional.