CNE incorpora cintas de seguridad en maletas electorales para los comicios generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la incorporación de cintas de seguridad para asegurar las maletas que contienen el material y la documentación electoral que será utilizada en las elecciones generales del 30 de noviembre.

La medida tiene como objetivo prevenir la manipulación o apertura no autorizada durante el traslado y custodia.

La consejera del CNE, Cossette López, explicó que la decisión responde a lo ocurrido en las elecciones primarias de 2025, donde se reportó la pérdida de bolsas electorales que contenían más de 31 mil votos, lo que provocó la anulación de numerosas actas y cuestionamientos a la transparencia del proceso.