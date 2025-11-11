CNE incorpora cintas de seguridad en maletas electorales para los comicios generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la incorporación de cintas de seguridad para asegurar las maletas que contienen el material y la documentación electoral que será utilizada en las elecciones generales del 30 de noviembre.
La medida tiene como objetivo prevenir la manipulación o apertura no autorizada durante el traslado y custodia.
La consejera del CNE, Cossette López, explicó que la decisión responde a lo ocurrido en las elecciones primarias de 2025, donde se reportó la pérdida de bolsas electorales que contenían más de 31 mil votos, lo que provocó la anulación de numerosas actas y cuestionamientos a la transparencia del proceso.
Ya están listas las cintas de seguridad para prevenir cualquier intento de manipulación y apertura de las maletas que contienen documentos y materiales sensibles del proceso electoral.— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 11, 2025
Esta medida se impulsa tras detectarse, en las elecciones primarias e internas 2025, la... pic.twitter.com/2ymKdp9nzz
López compartió un video en la red social X en el que se observa la preparación de las nuevas cintas, y aseguró que el órgano electoral continúa fortaleciendo los controles logísticos para garantizar confianza en los resultados.
A 19 días de los comicios, el proceso avanza en medio de un ambiente político tenso, mientras sectores sociales llaman a la población a ejercer su voto de manera informada.
Como parte de los preparativos, el CNE realizó recientemente un simulacro en 524 centros de votación para evaluar la transmisión de resultados preliminares, la seguridad del material electoral y la capacidad operativa del personal.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la credibilidad en el proceso democrático.