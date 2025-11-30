CNE detalla procedimiento de escaneo y transmisión de actas tras el escrutinio presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, explicó este domingo el procedimiento que deberán seguir las Juntas Receptoras de Votos (JRV) al concluir el conteo del nivel presidencial, en el marco de las elecciones generales.
Hall informó a través de su cuenta de X que "al finalizar el escrutinio del nivel presidencial y elaborada el acta de cierre, la JRV se trasladará de inmediato a la estación de escaneo y transmisión".
Luego de este proceso, el secretario de la JRV procesa a escanear, transcribir, y trasmitir acta y datos con el apoyo de un custodio informático electoral.
En los centros de votación de todo el país ya se realiza el escrutinio de las diferentes papeletas, mientras el CNE tiene programado divulgar su primer corte de resultados preliminares a las 9:00 de la noche y un segundo a las 11:00 pm.
Hasta las 5:00 de la tarde, la institución había verificado la participación de 2,841,478 ciudadanos, una cifra que continúa en ascenso. Hall agregó que "el 88.29% de los dispositivos biométricos fueron conectados" y pidió respetar el derecho de quienes permanecen en las filas.
El proceso electoral incluye la elección de presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.