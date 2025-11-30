CNE detalla procedimiento de escaneo y transmisión de actas tras el escrutinio presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, explicó este domingo el procedimiento que deberán seguir las Juntas Receptoras de Votos (JRV) al concluir el conteo del nivel presidencial, en el marco de las elecciones generales.

Hall informó a través de su cuenta de X que "al finalizar el escrutinio del nivel presidencial y elaborada el acta de cierre, la JRV se trasladará de inmediato a la estación de escaneo y transmisión".

Luego de este proceso, el secretario de la JRV procesa a escanear, transcribir, y trasmitir acta y datos con el apoyo de un custodio informático electoral.