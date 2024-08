Cinco puntos para entender fallo de la Sala Constitucional sobre las ZEDE

La resolución solamente significa que los magistrados de la Sala Constitucional no lograron un acuerdo total y por ende el recurso deberá ser resuelto por el pleno de magistrados de la CSJ.

1. La determinación no fue unánime

La Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional señalan que en los casos en que no resulten unanimidad en los votos, el asunto deberá someterse al conocimiento y decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Esto implica que la decisión no ha sido final y debe ser revisada por el pleno de la Corte Suprema.

Los otros dos magistrados se inclinaron -con un voto particular- solo por declarar la inconstitucionalidad del artículo 34 de la ley, con un efecto de aquí en adelante.

La votación de la Sala Constitucional sobre este recurso no fue unánime. Tres de los magistrados que conforman la Sala Constitucional se decantaron por declarar la inconstitucionalidad de toda la legislación con un efecto retroactivo, es decir, desde el momento en que nació la normativa.

En un comunicado de prensa, la Sala Constitucional informó este lunes que “que hasta la fecha no existe un fallo definitivo en relación con este tema, ya que habiéndose emitido una resolución no unánime, será el pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deberá pronunciarse sobre el proyecto presentado, por lo tanto, su discusión y análisis aún está en curso por lo que no hay aún publicación jurídica oficial por parte del órgano competente en relación con el tema; en consecuencia, cualquier proyecto en proceso de discusión deberá llegar a su fase final en el seno de la Corte, por lo que todo lo debatido públicamente, hasta este momento, es puramente especulativo”.