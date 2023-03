La Cátedra Morazánica ahora será un requisito para poder graduarse en todos los niveles educativos

Pese a que aún no se ha oficializado, EL HERALDO conoció que la Secretaría de Educación plantea en unas semanas o meses dar vigencia a este proyecto que formará parte de la nueva malla curricular.

“Los muchachos de último año de los diferentes niveles de la Secretaría de Educación realizarán el examen del Himno y la Cátedra Morazánica. Por lo que no solo será el requisito de graduación, también serán contenidos que se discutirán en todas las áreas del sistema educativo”, puntualizó.

En esta última actividad presencial, Díaz señaló que la Secretaría de Educación deberá trazar una ruta para aquellos jóvenes que no tienen las posibilidades de viajar hasta Tegucigalpa para cumplir con el recorrido obligatorio.

“También tienen que dosificar los contenidos, porque no es lo mismo enseñar una cátedra para niños de prebásica que para estudiantes que se graduarán para entrar a la universidad”, sugirió.

La propuesta ha despertado las dudas en algunos sectores del sistema educativo debido a que aún no han sido socializadas las estrategias, contenidos ni el funcionamiento final de esta implementación.

“Yo no he visto los lineamientos, y si ya los emitieron no los han consensuado con los sectores, así como sucedió con la aprobación de la educación sexual; entonces, eso de imponer todas las actividades que se puedan hacer en las escuelas ya vamos mal”, cuestionó Carlos Sabillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph).