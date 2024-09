Beatriz Valle: “La CICIH no va a venir porque Redondo es un usurpador”

3

Beatriz Valle tildó de “usurpador” a Redondo y mostró su descontento con la gestión que ha hecho el diputado por el departamento de Cortés.

“Yo lo denuncié desde enero de 2022, por ese señor (Luis Redondo) no va a venir la CICIH aquí. Luis Redondo es un usurpador, él está ahí sentado sin votos y ese es un atentado contra la República”, manifestó Valle en entrevista a Hoy Mismo.

“Yo no tengo ningún respeto por lo que ha hecho, perdió todo mi respeto, no lo respeto, no siento respeto por él”, agregó.

A criterio de Valle, a pesar de que la presidenta Xiomara Castro entregara una nueva propuesta de convenio para la CICIH al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, al país no vendrá la comisión esperada.

“No va a venir la CICIH que hemos soñado, no creo que ningún jurista internacional pueda darle validez a lo que pasó en enero de 2022, porque el Congreso no se gana a patadas, el Congreso no se gana con fuerza, no se gana con suplentes, se gana con votos”, profundizó.