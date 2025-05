Bartolo Fuentes denuncia a Jorge Cálix por agresión

"En los medios han elaborado unas historias que son falsas y las han mantenido como verdades. A mí me han calumniado desde hace mucho tiempo, me levantan historias totalmente falsas, tendría que ir una por una desmontándolas cada una", aseveró.

Sobre las acusaciones que hizo Kathia Crivelli, Fuentes aseguró que "la diputada ha faltado a la verdad, ha dicho cosas que no son y que están plenamente demostradas a través de los videos que hay".

Agregó que "esas agresiones que me ha hecho Jorge Cálix no tienen ninguna justificación, bueno, aunque él quiere presentarse como un héroe que rescató a una diputada, eso es totalmente falso".

"Jamás he golpeado a una mujer, nunca, pero aquí hay canales, que aseguran que Bartolo es golpeador de mujeres, jamás he golpeado a una mujer, ni en el Congreso, ni en ningún otro lado, ni en mi casa, ningún otro lado, pero las historias las elaboran y las posicionan", reiteró.

Volvió a asegurar que "nunca he golpeado a una mujer, a menos que usted tenga alguna prueba, alguna evidencia, jamás he golpeado a ninguna mujer, ni en el Congreso, ni a lo largo de mi vida. Nunca. Nunca he golpeado a una mujer".

"Yo lo que estoy denunciando es lo que pasó. Yo fui agredido, fui golpeado por Jorge Cálix y además, se siente orgulloso. Ahí están los videos. Hay que verlo riéndose", mencionó.