Aumentan los casos de dengue en el país, pero el HE mantiene su estabilidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque Honduras reporta aumento en los casos de dengue, el principal centros asistencial del país ha logrado mantener una estabilidad en sus salas de atención de pacientes con dengue.

De acuerdo con Said Norales, porta voz del Hospital Escuela (HE), las salas destinadas para pacientes con dengue, no se encuentran colapsadas, pero tampoco estan vacías.

”Aunque semanas atrás reportabamos unos 90 pacientes hospitalizados, hoy tenemos menos. Actualmente solo hay 62 pacientes internos y la mayoria de ellos son pediátricos”, especificó Norales.