Ana García denuncia que es víctima de “persecución política” por el gobierno

“Solo por haber defendido a mi esposo me quieren abrir una investigación en Honduras, eso es persecución política”, enfatizó García, que fue primera dama durante los dos mandatos de su esposo (2014-2018 y 2018-2022).

“Hoy continúo siendo víctima junto a mi familia de una persecución política, la que he venido denunciando, así como también he denunciado las amenazas a muerte contra mi familia”, subrayó García en un video publicado en sus redes sociales.

“El Gobierno de Libre (Libertad y Refundación), queriendo desviar la atención de forma mediática, leyó un listado de políticos opositores, pero de forma selectiva no mencionó ni leyó el nombre de ningún miembro del partido de gobierno ni leyó el nombre de ningún narcotraficante, los que se encuentran en libertad y gozando de beneficios después de mentir en el juicio de Nueva York a cambio de reducir sus condenas y volver a establecer su imperio de las drogas”, cuestionó García.

Sobre la divulgación de un video que muestra a narcotraficantes presos en EE.UU. negociando en 2013 sobornos con Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, García dijo que es “una prueba más de la inocencia de Juan Orlando”.

“Juan Orlando nunca se reunió con narcotraficantes, no hay ningún video, audio, fotografía o registro bancario, no hay ninguna evidencia más que el testimonio de personas interesadas. Se le condenó injustamente”, apuntó la ex primera dama de Honduras.

Aseguró que “hay más vídeos y evidencias” que confirman que los narcotraficantes que aparecen en el video con Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009, “nunca podrían tener acuerdos con Juan Orlando”.