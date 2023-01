Ana García confronta a la Fiscalía de Estados Unidos: “no tienen las pruebas ni están listos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de Honduras, Ana García, confrontó a la justicia de Estados Unidos sobre el caso de su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, diciendo que no están listos ni tienen pruebas.

Un juicio histórico, la seguridad con la Hernández asegura inocencia, una investigación monumental y la falta de evidencias por parte de la Fiscalía Norteamérica, sería la clave para derrumbar las acusaciones de Estados Unidos en contra de Hernández de traficar drogas y armas a ese país, según la defensa.

“Lo importante de un caso es la evidencia que presenta la Fiscalía y hasta el momento no hay nada solo palabrerías, no hay una evidencia que vaya más allá de la duda razonable, hasta el momento no han dicho, aquí hay una grabación de Juan Orlando Hernández hablando, no hay nada, todo está en la nube”, planteó.

Entre tanto, el juez Kevin Castel concedió a la Fiscalía de Estados Unidos la petición de mantener las pruebas clasificadas en el caso de narcotráfico en contra del expresidente .