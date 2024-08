Acusación contra juez Marco Vallecillo es reflejo de politización del PJ

La captura no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de actos que exponen la corrupción y la falta de transparencia en el proceso de selección de jueces y magistrados de ese poder del Estado.

Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) coinciden con Romero y lamentan que las autoridades del Poder Judicial no respeten los procesos establecidos para seleccionar jueces.

“Esto es lo que tiene la Ley de la Judicatura, la parte administrativa del Poder Judicial, lo que no han querido hacer porque han querido consensuar todo el poder, y esto es producto de la concentración de poder”, aseveró Romero.

El abogado y diputado Jorge Cálix afirmó que “tenemos un Poder Judicial corrupto, y si les choca, no me importa; yo no había visto un Poder Judicial como este”.

Cálix desnudó que de los 15 magistrados que conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solo una persona toma las decisiones.

“Los otros 14 magistrados no importan, no toman decisiones. Ponen al juez Vallecillo sin ningún concurso, además de todo lo oscuro que hay alrededor”, fustigó.