FOTOS: Antes y después de la bodega del anillo periférico tras incendio y derrumbe

Dos días de angustia y dolor se vivieron desde el martes -23 de junio-, luego de que un cerro colapsara y cayera sobre una bodega, provocando un incendio y dejando a tres personas soterradas, quienes fueron encontradas sin vida tras horas de búsqueda.
La tragedia ocurrió a eso de las siete y media de la mañana del martes, cuando tan solo unos cuantos empleados habían llegado a su trabajo, sin imaginarse que ese sería su último día de vida.
El cerro colapsó, desatando una ola de piedras que cayeron sobre algunos locales del lugar, donde algunos de estos tenían productos inflamables que habrían provocado el incendio, imposibilitando las labores de rescate.
La primera labor de los bomberos era sofocar las llamas, mientras otros intentaban buscar a las tres víctimas dentro del lugar. Se trataba de Claudia Suyapa Varela Garay, Karen Dinora Girón Ordóñez y Félix Ramón Núñez Flores.
En medio de la tragedia empezaron a circular fotos del lugar antes del incendio y derrumbe, donde se observa la oficina donde se encontraban estas víctimas.
Comparando las otras fotografías, se puede notar que toda la primera estructura donde estaban Claudia, Félix y Karen quedó totalmente destruida, y sus cuerpos quedaron soterrados.
En otras fotos a detalle se observa cómo quedaron los vehículos de la empresa que estaban estacionados fuera del establecimiento, los cuales fueron aplastados por las grandes piedras y postes de luz que cayeron sobre ellos.
EL HERALDO captó la escena tras el incendio, donde solo se pueden observar los materiales totalmente quemados y los amasijos de hierro del lugar.
Según los videos que se tomaron desde el interior del lugar, se conoció que Félix Núñez, quien estaba a cargo del área de administración, estaba en la segunda planta al momento del accidente, mientras que las otras personas se encontraban en la planta baja.
En total, se rescataron tres cuerpos sin vida luego de más de 40 horas de trabajo. El primero en ser ubicado fue el de Claudia, de 46 años, quien era personal de limpieza. Luego, en el segundo día, encontraron a Félix Núñez y, en horas de la noche de ese mismo día, localizaron a Karen Girón. Todos estos ya están siendo velados y solo Claudia ya fue enterrada.