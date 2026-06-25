FOTOS: Antes y después de la bodega del anillo periférico tras incendio y derrumbe

En total, se rescataron tres cuerpos sin vida luego de más de 40 horas de trabajo. El primero en ser ubicado fue el de Claudia, de 46 años, quien era personal de limpieza. Luego, en el segundo día, encontraron a Félix Núñez y, en horas de la noche de ese mismo día, localizaron a Karen Girón. Todos estos ya están siendo velados y solo Claudia ya fue enterrada.