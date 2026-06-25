¿Durante cuánto tiempo suspende operaciones empresa afectada en tragedia de el anillo periférico? Esto se sabe

La empresa INGELMEC, afectada por el derrumbe y posterior incendio ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa, anunció la suspensión temporal de sus actividades comerciales y administrativas durante dos días, una decisión tomada en medio del luto que atraviesa tras la muerte de tres de sus colaboradores.
La medida fue comunicada una vez concluyeron las labores de búsqueda y rescate desarrolladas por los cuerpos de socorro, quienes durante casi 48 horas trabajaron entre escombros, fuego y estructuras colapsadas para localizar a las personas desaparecidas.
Según explicó la compañía, la suspensión responde a una declaratoria de duelo institucional en honor a las víctimas mortales del siniestro, considerado uno de los episodios más dolorosos que ha enfrentado la empresa en su historia.
Aunque las operaciones habituales permanecerán paralizadas durante ese período, la empresa informó que mantendrá únicamente la atención de emergencias y aquellos servicios considerados críticos para garantizar la continuidad de procesos esenciales.
Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y pidió comprensión a clientes, proveedores y población en general mientras atraviesan este momento de duelo. También hizo un llamado al respeto por la privacidad y la dignidad de las familias afectadas.
En su pronunciamiento público, la compañía aseguró que desde el primer momento de la emergencia su prioridad ha sido brindar apoyo a las personas afectadas y colaborar con las instituciones encargadas de atender la tragedia.
De igual manera, destacó el trabajo realizado por el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) y demás organismos de socorro que participaron en las complejas tareas de rescate, desarrolladas bajo condiciones de alto riesgo.
La empresa también reiteró su disposición de continuar colaborando con las investigaciones que permitan esclarecer todos los factores que provocaron el desastre ocurrido en sus instalaciones.
La tragedia se registró la mañana del martes 23 de junio, cuando un deslizamiento de tierra desde un cerro colindante impactó varias estructuras ubicadas en la zona del anillo periférico de Tegucigalpa, capital de Honduras.
El desprendimiento de grandes rocas y material provocó daños severos en las bodegas y debido a un posible cortocircuito o a material inflamable en el lugar, se desencadenó un incendio de gran magnitud, dificultando las labores de rescate durante varias horas.
Con el paso de las horas, los equipos de emergencia lograron recuperar los cuerpos de Claudia Suyapa Varela Garay, Félix Ramón Núñez Flores y Karen Dinora Girón Ordóñez, quienes quedaron atrapados entre los escombros tras el colapso de las instalaciones.
Luego de más de 40 horas de búsqueda ininterrumpida, las autoridades dieron por finalizadas las operaciones de rescate. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del derrumbe que terminó convirtiéndose en una tragedia que enlutó a varias familias hondureñas.