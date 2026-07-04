Dictan formal procesamiento a Anyi Mejía tras hallarle 154 paquetes de droga en Choluteca

El reciente viernes 3 de julio, el Juzgado en Materia de Criminalidad dictó auto de formal procesamiento en contra de Anyi Yariela Mejía Interiano, acusada de tráfico de drogas agravado, luego de haberle encontrado 154 paquetes de droga, presunta cocaína a la altura de Namasigüe, Choluteca. A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en la misma resolución el Juzgado otorgó sobreseimiento provisional a Gloria Rita Interiano Melgar, madre de la acusada, quien también fue detenida durante el operativo policial en el que se encontró la droga.
El reporte indica que las féminas fueron detenidas tras una persecución ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.
De acuerdo con las investigaciones, ambas mujeres se conducían en una camioneta cuando fueron interceptadas por los agentes policiales en la carretera CA-13, a la altura del municipio de Namasigüe, en el departamento de Choluteca.
El informe de las autoridades detalla que en el vehículo en el que se movilizaban las señaladas encontraron 154 paquetes rectangulares con una "etiqueta" de camuflaje que decía Dolce & Gabbana, que contenían presunta cocaína en su interior.
Los agentes también les decomisaron la suma de 2,000 dólares en efectivo, dos teléfonos móviles y el vehículo en el que se transportaban.
Según fuentes policiales, la camioneta Ford Explorer en la que viajaban está registrada a nombre de otra persona particular.
El informe del Ministerio Público sostiene que la droga incautada era transportada con fines de distribución, motivo por el cual se presentó el requerimiento fiscal por tráfico de drogas agravado.
Anyi Yariela Mejía Interiano, de 28 años de edad, es originaria del municipio de Florida, departamento de Copán, residente en Tegucigalpa. Según los reportes, "se dedicaba al comercio" antes de ser capturada.
Sobre Gloria Rita Interiano Melgar, de 51 años, las autoridades detallaron que es oriunda del municipio de San Antonio, Copán, también residente en la capital. A ella le dictaron sobreseimiento provisional mientras siguen avanzado las indagaciones.
Cabe mencionar que un menor de edad, quien también que viajaba con las acusadas en el vehículo, fue remitido a la Secretaría de la Niñez y Adolescencia y Familia al no contar con familiares cercanos en el lugar donde ocurrió la detención.
Tras la conclusión de la audiencia inicial, el juez a cargo determinó que hay indicios suficientes para continuar con el proceso penal en contra de Anyi Mejía, por lo que convocó a las partes a una audiencia preliminar que quedó programada para el próximo jueves 30 de julio en punto de las 10:00 de la mañana.