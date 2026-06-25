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Estos son los perfiles de los nuevos cónsules en Estados Unidos nombrados por el Gobierno de Honduras

Los designados provienen de áreas como derecho, administración, turismo, ingeniería y relaciones internacionales, con experiencia en servicio público y gestión institucional

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 17:41
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El Gobierno de Honduras oficializó la designación de nuevos representantes consulares que asumirán funciones en distintas ciudades de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la atención, protección y acompañamiento a la comunidad hondureña residente en el extranjero.

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Las autoridades destacaron que los nombramientos recaen en profesionales con amplia formación académica y experiencia en áreas como derecho, administración, ingeniería, relaciones internacionales, turismo y gestión pública, lo que permitirá fortalecer la labor diplomática y consular del país. Los nuevos funcionarios tendrán la responsabilidad de brindar asistencia a los connacionales, agilizar trámites consulares y promover una atención más cercana y eficiente en los diferentes consulados hondureños.

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Emelisa Cantero Callejas – Cónsul en Atlanta

Profesional bilingüe con experiencia en gestión administrativa, comunicación intercultural y dirección institucional. Ha trabajado en Honduras, Estados Unidos y Europa, liderando proyectos educativos y empresariales, incluyendo programas de inglés para más de 1,000 profesionales. Destaca por su liderazgo, ética y vocación de servicio.

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Fernando Javier Flores Callejas – Cónsul en San Francisco

Exagregado de Turismo de la Embajada de Honduras en España, con formación en Administración de Deportes en Barcelona. Posee experiencia en dirección y gerencia, dominio de inglés y español, y participación en iniciativas sociales orientadas a la niñez y el desarrollo comunitario.

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José Carlos Ramos Rivera – Cónsul en Dallas

Ingeniero agrónomo con experiencia en gestión administrativa y representación consular. Ha liderado procesos institucionales, negociación y coordinación interinstitucional, con dominio del español e inglés, fortaleciendo su rol en la atención a la comunidad hondureña.

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Miguel Omar Fajardo Fernández – Cónsul en Miami

Licenciado en Estudios Internacionales por Wichita State University, con más de 20 años de experiencia en liderazgo empresarial. Ha trabajado en planificación estratégica, relaciones comerciales y cooperación internacional, destacando por su capacidad de negociación y dominio del inglés y español.

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Jessy Carolina Torres Hernández – Vicecónsul en New York

Profesional en Administración de Empresas y Tercer Secretario del Servicio Exterior de Honduras. Con experiencia en gestión consular y planificación institucional, se destaca por su vocación de servicio, ética profesional y compromiso con la atención a los hondureños en el exterior.

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Sandra María Paz Sabillón – Cónsul en Tampa

Profesional en Administración Industrial y de Negocios con Maestría en Dirección Empresarial. Cuenta con más de una década de experiencia en administración pública y gestión consular, incluyendo funciones en Miami. Destaca por su liderazgo, análisis y vocación de servicio.

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Yolanda María Oliva Pinel – Cónsul en Houston

Licenciada en Administración de Empresas con más de 15 años de experiencia en el servicio público y gestión consular desde 2010 en Houston. Especialista en administración financiera, recursos humanos y proyectos, con amplia formación y dominio del inglés y español.

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