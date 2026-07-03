Amnistía vehicular en vigor: ¿Hasta cuando los conductores podrán borrar multas y ponerse al día?

La amnistía vehicular aprobada por el Congreso Nacional, que exonera multas, recargos e intereses por mora, ya entró en vigencia en todo el país.
Con esta medida se beneficiará a los conductores que mantienen deudas correspondientes a 2025 o años anteriores, permitiéndoles regularizar su situación sin recargos adicionales.
El Instituto de la Propiedad (IP) informó que, en cumplimiento del decreto aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la amnistía vehicular tendrá una vigencia de dos meses a partir de su publicación, es decir, estará disponible hasta el 25 de agosto de 2026.
Los propietarios de vehículos con deudas pendientes del periodo fiscal 2025 podrán pagar la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV), las tasas viales municipales y suscribir planes de pago dentro del plazo de la amnistía, accediendo a la exoneración de multas, intereses y recargos.
La amnistía aplica para todos los vehículos inscritos en el Registro de la Propiedad Vehicular, incluyendo automóviles y motocicletas.
Cabe destacar que el Registro de la Propiedad ya realiza los ajustes técnicos necesarios para habilitar el sistema informático y garantizar la correcta aplicación del beneficio.
A partir de la próxima semana, el proceso estará disponible en las instituciones bancarias autorizadas y en las plataformas electrónicas habilitadas por la institución.
Con esta nueva amnistía, el IP busca recuperar parte de la mora acumulada en su cartera. Según registros de la institución, existen 894,354 propietarios de vehículos en mora, con una deuda superior a los 11,000 millones de lempiras.
Los interesados pueden realizar arreglos de pago de hasta 12 meses para ponerse al día con sus obligaciones tributarias, siempre que lo hagan dentro del periodo vigente de la amnistía.
Las autoridades recordaron que el período de matrícula vehicular 2026 inició el 1 de julio con las placas terminadas en 0 y 1. En agosto corresponderá a las terminadas en 2 y 3, y el calendario continuará de forma escalonada hasta diciembre, mes asignado para la matrícula de motocicletas.