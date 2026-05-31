¿Quién es Mackenzie Shirilla y por qué Netflix hizo un documental de su caso?

El caso de Mackenzie Shirilla ha vuelto al ojo público luego que Netflix hiciera un documental de lo que inició como un choque y terminó como una acusación por doble asesinato.
La madrugada del 31 de julio de 2022, un violento accidente automovilístico ocurrido en Strongsville, Ohio, dejó dos jóvenes muertos y una sobreviviente. Al volante iba Mackenzie Shirilla, de 17 años, acompañada por su novio, Dominic Russo, de 20 años, y su amigo Davion Flanagan, de 19. Lo que inicialmente parecía un trágico accidente de tránsito terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más mediáticos de Estados Unidos.
Horas antes del impacto, los tres jóvenes habían compartido con amigos en una reunión privada. Testigos declararon posteriormente que el ambiente fue tranquilo y que no se registraron discusiones ni incidentes relevantes durante la noche. Cerca de las 5:30 de la mañana abandonaron la vivienda donde se encontraban para regresar a casa.
El automóvil terminó impactando contra un edificio de ladrillo. Dominic Russo y Davion Flanagan murieron en el lugar debido a la fuerza del choque, mientras que Mackenzie Shirilla sobrevivió con múltiples lesiones y tuvo que ser sometida a varias cirugías.
En un principio, las autoridades manejaron el caso como un accidente de tránsito. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, los peritos concluyeron que el vehículo no presentaba fallas mecánicas y que la trayectoria seguida por la conductora apuntaba a una acción deliberada.
En noviembre de 2022, la joven fue arrestada y acusada de asesinato. Durante el juicio, la defensa sostuvo que no existían pruebas suficientes para demostrar que el choque había sido intencional y alegó que Shirilla no recordaba lo sucedido. La Fiscalía, por el contrario, insistió en que las pruebas físicas demostraban una decisión consciente de acelerar hasta el momento del impacto.
En agosto de 2023, la jueza Nancy Russo la declaró culpable de todos los cargos. Al emitir el fallo, concluyó que no se trató de conducción temeraria, sino de un acto intencional que causó la muerte de los dos pasajeros. Días después fue condenada a dos penas concurrentes de 15 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir el período mínimo establecido.
El caso volvió a captar atención internacional tras el estreno del documental de Netflix The Crash. La producción difundió nuevas entrevistas, grabaciones telefónicas y detalles de la investigación. Actualmente, Mackenzie Shirilla, de 21 años, permanece recluida en una prisión para mujeres en Ohio mientras continúa impulsando recursos legales para intentar revertir su condena. Recientemente, además, se conocieron llamadas desde prisión en las que habla sobre sus planes para el futuro y su intención de convertirse en una "coach de vida" si algún día recupera la libertad.