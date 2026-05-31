¿Quién es Mackenzie Shirilla y por qué Netflix hizo un documental de su caso?

El caso volvió a captar atención internacional tras el estreno del documental de Netflix The Crash. La producción difundió nuevas entrevistas, grabaciones telefónicas y detalles de la investigación. Actualmente, Mackenzie Shirilla, de 21 años, permanece recluida en una prisión para mujeres en Ohio mientras continúa impulsando recursos legales para intentar revertir su condena. Recientemente, además, se conocieron llamadas desde prisión en las que habla sobre sus planes para el futuro y su intención de convertirse en una "coach de vida" si algún día recupera la libertad.