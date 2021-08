Sofía Vergara llegó a la fama tras protagonizar la popular serie 'Modern Family', sin embargo, hasta ahora no se conocía que la actriz colombiana había pasado uno de los peores momentos de su vida tras ser diagnosticada con cáncer.

La también modelo habló abiertamente el pasado 21 de agosto en 'Stand Up To Cancer' y relató que la terrible enfermedad llegó a sus 28 años, cuando era madre soltera y su primer gran papel aún tardaría casi una década en llegar. A continuación varios famosos de Hollywood que lucharon contra este enemigo mortal que arrebata la vida de millones de personas en el mundo. ¡Haz clic! FOTOS: AP

(24/08/2021 - 09:31 AM)

