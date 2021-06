Scarlett Johansson es, sin duda alguna, una de las estrellas más ocupadas de Hollywood, con sus películas Match Point, Lost in Translation, Los vengadores, Vicky Cristina Barcelona, Lucy, Viuda Negra, el personaje de Marvel que ha encarnado durante más de una década, se ha ganado el cariño de sus fans. Aquí algunos de los datos que seguro no le conocías. Fotos: Instagram/scarlett.johansson.fc (27/06/2021 - 11:48 AM)

