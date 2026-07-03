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Razón por la que Inglaterra usará viagra antes de enfrenta a México en el Mundial

La selección de Inglaterra de Thomas Tuchel ha sorprendio a todos previo al partido de octavos del Mundial 2026 que tendrá ante la anfitriona México.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 16:59
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La selección de Inglaterra de Thomas Tuchel ha sorprendio a todos previo al partido de octavos del Mundial 2026 que tendrá ante la anfitriona México.

 Fotos: EFE
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La selección de Inglaterra sabe lo difícil que es México como local y en este Mundial 2026 ya lo demostró al derrotar a Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador.

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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Por lo que Inglaterra se prepara en lo máximo para este encuentro de octavos ante los aztecas que aprovechan la altura y presión de sus tierras.

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De acuerdo con The Sun, el combinado inglés tiene autorizado utilizar Viagra (Sildenafil) de manera legal para enfrentar al 'Tri', un método científico enfocado en mitigar los duros efectos físicos de los 2.240 metros de altitud de la Ciudad de México.

 RONALD WITTEK / EFE
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El objetivo médico de esta estrategia es dilatar los vasos sanguíneos de los jugadores y mejorar significativamente la oxigenación durante el esfuerzo extremo del encuentro.

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El uso de Sildenafil, conocido comercialmente como Viagra, ha dejado de ser un tabú en el deporte de alta competencia para convertirse en un aliado logístico contra la hipoxia.

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Disputar un partido en el Estadio Azteca, que se encuentra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, reduce la presión de oxígeno y esto afecta directamente el rendimiento físico de los atletas que no están habituados.

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Al dilatar los vasos sanguíneos, el componente que utilizarán los ingleses ayudará a que los pulmones procesen mejor el aire disponible y que la sangre transporte el oxígeno de manera más eficiente hacia los músculos.

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Al ser una sustancia permitida por las agencias antidopaje para este tipo de condiciones geográficas, el cuerpo técnico de Inglaterra busca neutralizar la ventaja natural del conjunto mexicano en su territorio.

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El portal británico Polymarket Sports reconfirmó la estrategia del cuadro inglés para el compromiso ante los aztecas. "El Viagra puede reducir la fatica relacionada con el esfuerzo físico a gran altitud", remarca.

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El periodista mexicano José Ramón Fernández también se pronunció en sus redes sociales y calificó como "un AS bajo la manga" lo que usarán los ingleses para ese enfrentamiento por los octavos del Mundial.

 Sebastiao Moreira / EFE
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"En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes", declaró Harry Kane tras avanzar a la siguiente ronda y eliminar al RD Congo con un doblete suyo.

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El entrenador Thomas Tuchel, por su parte, calificó la altitud de la Ciudad de México como una "desventaja imposible de superar", por lo que su plantel acude al consumo de Viagra para poderle hacer frente a México.

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Y Jude Bellingham dijo que México es un "rival duro" y que será un "desafío físico" y "mental importante". Reconoció públicamente la peligrosidad de la escuadra dirigida por Javier Aguirre, destacando que es un contrincante "sumamente complicado de descifrar".

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Cabe mencionar que el partido programado para este domingo cambió de horario y se jugará a las 12:00 del mediodía.

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El duelo estaba inicialmente pactado para las 6:00 PM, pero la FIFA decidió adelantar el cotejo seis horas para evitar posibles tormentas eléctricas vespertinas en la Ciudad de México y garantizar la seguridad de los asistentes y jugadores.

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