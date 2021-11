Masiva afluencia de personas acumuló la jornada matutina de elecciones en Honduras, un proceso que ha estado rodeado de incertidumbre, pero que ha despertado el deber ciudadano satisfactoriamente.



Desde tempranas horas decenas de hondureños acudieron a su respectivo centro de votación para aglutinar la fila y ser los primeros en ejercer el sufragio, sin embargo, las medidas de bioseguridad para prevenir el covid-19 no fueron respetadas en algunos centros.



Es importante mencionar que las largas filas también se debieron a la tardada apertura de las urnas, un aspecto que causó molestias en los votantes que estaban desde las 6 de la mañana considerando que las votaciones iniciarían a las 7:00 a.m..



En esta galería te contamos más sobre el ambiente electoral en Honduras. Foto: Jhony Magallanes/Estalín Irías/David Romero/El Heraldo (28/11/2021 - 09:12 AM)

