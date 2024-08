“Chema” Reyes, el campeón de motocross que comparte su experiencia con otros hondureños

“Me acuerdo de que estaba muy nervioso. No sabía si eran nervios o ansiedad en que la carrera iniciara, me preguntaba cómo me iba a ir”, dijo José. Al mismo tiempo, reconoció que en muchas ocasiones los deportistas explotan mucho la mentalidad de siempre ganar, pero indicó que es muy importante también saber perder para acumular aprendizajes y mejorar.

“Para mi papá era un gran reto estar viajando. Nos sentimos, pero sobre todo él, alegres por lo que habíamos hecho, por lo que llegamos a hacer en Nicaragua y haber formado un nombre en Honduras. Estas experiencias van sumando y formando al piloto”, resaltó.

Aunque uno creería que las mejores experiencias son solo aquellas que se traducen en triunfos, no siempre es así, pues el aprendizaje y ver cómo tanto tiempo de entrenamiento y dedicación traen frutos, deja una satisfacción tan enorme.

Es así como José recuerda muchas de sus carreras favoritas que tuvo en la pista “La Lomita” ubicada en la calle hacia el municipio de Valle de Ángeles, pero que dejó de estar disponible desde mayo de este año.

“Siento que jamás las voy a olvidar. Son competencias en las que tal vez he quedado de segundo o tercero, pero que me han costado. Creo que esas son las más significativas para mí porque me he esforzado bastante”, reveló el piloto.

También, comentó que sintió una gran satisfacción al ver que pudo correr con otros corredores que él admiraba cuando era adolescente, cuando se preguntaba si algún día llegaría a “nadar con tiburones” como lo eran ellos, sueño que pudo cumplir gracias a su pasión y disciplina.