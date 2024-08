Samuriders, la familia nacida para rodar impulsada por la hermandad y sana convivencia

Por su lado, Alexis Valladares, quien tuvo un amor a primera vista con el motociclismo al momento de comprar su Yamaha Supertenere 1200, destaca que lo que hace único al grupo es la armoniosa convivencia.

“Lo que más disfruto es la convivencia, la amistad, conocer nuevas personas, formar lazos de amistad con el grupo. Aunque no me lo crean, tengo más amistades en este rubro que antes de tener motocicleta y realmente no me he dado la tarea de estar haciendo una vida más social. Este rubro me ha dado la oportunidad de conocer gente nueva”, dijo con una gran sonrisa a bordo de su motocicleta en la que iba acompañado por su pareja.

“Esto es un estilo de vida, las personas que lo tomamos a conciencia lo tomamos como un estilo sano. Si lo tomamos con responsabilidad, es un estilo de vida”, remarcó Alexis.