Marlon Martínez: un ejemplo de superación tras accidente vial que cambió su vida

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Una lesión medular y la fractura de tres vértebras causadas por un terrible accidente vial dejaron a Marlon Gerardo Martínez Rodríguez en una silla de ruedas. Y, aunque su vida cambió por completo desde entonces, su testimonio lleno de resiliencia y superación busca ayudar a crear prevención en la población hondureña, en el marco de la campaña Ruede Seguro, ¡No hay prisa que valga su vida!

El fatídico suceso que sufrió Marlon se remonta al 27 de febrero de 1994. Sin embargo, este hecho todavía permanece vigente en su memoria a sus 53 años de edad.

El sampedrano relató en entrevista con EL HERALDO que el hecho ocurrió mientras viajaba en carretera junto a otro acompañante, cuando se dirigían a realizar una producción de comerciales políticos a El Salvador, pero el incidente ocurrió cerca de la carretera de La Entrada, Copán.

Detalló que su acompañante conducía a exceso de velocidad cuando repentinamente perdió el control, impactando de frente con otra unidad de transporte.

“Salí disparado en la tercera vuelta, me acuerdo. Sufrí una compresión, una fractura de tres vértebras y lesión de médula”, recordó.

“Cuando dimos la vuelta, un señor que estaba a la orilla de la carretera vino al accidente. Dice que yo me sacudí, me puse de pie y subí a donde él a pedirle que me diera agua. Le di la billetera y le dije que llamara a mis familiares. Tomé agua, bajé un cerrito y me acosté donde había caído... Yo no recuerdo nada de eso”, agregó el sobreviviente.

Martínez mencionó que cuando volvió en sí, él y su compañero fueron socorridos por comerciantes que iban en carretera, los trasladaron hacia un centro asistencial en un carro tipo paila.

“Me llevaron al hospital y yo me eché la culpa del accidente”, afirmó. Su acompañante únicamente se fracturó la clavícula.

Marlon mencionó que estuvo interno en una clínica privada por alrededor de cinco días, pero que luego fue trasladado hacia el Seguro Social. Según señaló, fue intervenido hasta 16 días después del accidente y su pronóstico no era nada alentador, ya que los médicos auguraban que quedaría postrado.