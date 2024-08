“Siento que las mujeres tenemos un poco más de precaución, un poco más de sentido de responsabilidad, porque en lo personal me considero una buena conductora, voy en el carril y cuando puedo o tengo que rebasar lo hago, me fijo siempre y cuando pueda, y el tráfico está detenido; en cambio, he visto como los hombres parece que se les va a ir el mundo, que pasan entre los carros sin ninguna precaución”, aseveró a EL HERALDO Rodezno.

Ambas jóvenes, que residen en la capital hondureña, coinciden en lo peligroso que es conducir una motocicleta en el Distrito Central, pues algunas personas no respetan al conductor de la unidad, por lo que ellas siempre manejan con el temor de que un vehículo las impacte.

“El miedo de andar en la calle me costó que se me quitara, por temor a que algún carro me atropellara”, confesó Fúnez, mientras que Rodezno relató que ha vivido y ha sido testigo de varios accidentes provocados por la imprudencia, en su mayoría por los hombres.

“He sufrido un accidente relativamente fuerte, donde el conductor de una camioneta no llevaba su distancia y al momento de bajar la velocidad me llevó a mí de encuentro, teniendo yo la peor parte, ya que en el parte policial dijo que yo venía cambiando de carriles sin ver. Sufrí una caída por asfalto mojado, donde la moto se deslizó y me hice unos raspones algo grandes en las piernas. Y también vi dos caídas de otras dos compañeras bikers, ambas fueron caídas leves y les ayudé a levantarse y los accidentes relativamente fuertes que he presenciado pasando han sido de hombres”, contó Rodezno.