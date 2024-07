Al menos 15 motociclistas se accidentan a diario en Honduras

No había a quien culpar, pues ningún carro los golpeó o despistó, fue el exceso de velocidad que los traicionó. “La culpa es de él (el novio)”, condenaba la madre desconsolada, quien no sabía dónde andaba su hija, hasta que le llegó la fatídica noticia.

Bessy Marín, vocera de la DNVT, declaró que entre las principales causas de los accidentes es no ir atento a las condiciones de tránsito, adelantamientos prohibidos, no respetar el alto, el exceso de velocidad y las imprudencias, porque hay motociclistas que hasta manejan con sus celulares.

La preocupación no es para menos, los datos analizados evidencian que las motocicletas están entres los primeros tres vehículos que dejan más personas accidentadas, después de los carros tipo turismo y los pick up.

Bajo una mañana lluviosa, Gabriel Tomé salió de su casa para ir a dejar a su tía al trabajo, a la altura de la entrada a la colonia Prados Universitarios, en el anillo periférico. Un carro no hizo el alto, salió en velocidad y le quitó el derecho de vía.

Los dos cayeron al pavimento mojado, la mujer no llevaba el casco sujetado a la correa y le salió volando, pero se protegió con sus brazos, el conductor también hizo lo mismo, evitando golpearse la cabeza.

“Nos salvó que no íbamos rápido, ese carro salió de un solo, no hizo el alto y vio que nos caímos, pero no le importó, se fue por la calle de la Villa Olímpica y no lo volvimos a ver”, narró el conductor.

Los accidentados solicitaron al Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911 identificar el carro, porque en ese punto hay una cámara, pero desde la institución respondieron que están malas desde hace varios meses.

Lesionados, fueron atendidos en Cruz la Verde, el joven perdió una uña de la mano izquierda y sufrió daños en la piel, mientras a la joven mujer se le desarrollaron moretones en el cuerpo, quedando además con dolor en la espalda. “Gracias a Dios no nos mató ese carro”, externó.

Las cifras evidencian que por cada 10 personas que sufrieron accidentes en motocicleta en los últimos diez años, cuatro resultaron ilesas, cuatro lesionadas y dos fallecieron, siendo una tragedia que a diario se repite en la mayor parte de los departamentos de Honduras.