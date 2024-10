¿Quiénes pueden votar en las elecciones de Estados Unidos 2024 y quiénes no?

Todos, excepto por Dakota del Norte, piden a los votantes registrarse para poder asistir a las urnas, existen otros estados que no permite a los presos encarcelados por delitos graves ejercer el sufragio.

- Ser ciudadano estadounidense (en algunas áreas permiten a los no ciudadanos de estados Unidos votar solo en las elecciones locales como el consejo escolar y municipal). En Arizona se debe presentar la ciudadanía para poder votar. -Cumplir los requisitos de residencia de su estado. -Tener 18 años cumplidos o cumplirlos el día de las elecciones (En la mayoría de estados se pueden inscribir para votar antes de los 18 años, solo si tendrá la edad el día de las votaciones).

- Estar inscrito para votar antes de la fecha límite establecida por su estado. North Dakota es el único estado que no requiere registrarse para votar.

¿Quiénes no pueden votar en las elecciones de Estados Unidos?

9

Las personas que incumplan con los requisitos pueden incurrir en un crimen, incluso podrían negarles la ciudadanía o deportarlos al no ser aptos para votar.

10

- Las personas que no tienen la ciudadanía de Estados Unidos no pueden votar, incluidos los que tienen residencia permanente como Green Card. (La persona que se inscriba o vote en las elecciones federales puede incurrir en un crimen, pueden negarle la ciudadanía, deportarlo, pagar una multa o recibir un año de cárcel si se registra para votar y no ser ciudadano).