¿Qué es la votación anticipada y cómo funciona en el proceso electoral de EUA?

La mayoría de los estados en Estados Unidos ofrecen, de alguna forma, el voto anticipado.

Sin embargo, en Alabama, Misisipi y New Hampshire no permiten ejercer el sufragio de esta manera. No obstante, permiten el voto ausente, con la justificación necesaria para no poder asistir a las urnas.

11 de septiembre: En las elecciones de 2024, el primer estado en abrir el voto anticipado fue Alabama al enviar papeletas de voto a los electores que cumplían con los requisitos y que presentaron su justificación para recibir la boleta. El estado que iba a iniciar el proceso iba a ser Carolina del Norte, pero por disputas legales tras la renuncia de Robert F. Kennedy Jr. se retrasó el envío por correo.

19 de septiembre: Wisconsin envía las boletas por correo a quienes la solicitaron.

20 de septiembre: Minnesota y Dakota del Sur inician votación anticipada por correo y en persona. Virginia la inicia en persona.