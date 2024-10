¿Pueden votar los puertorriqueños en las elecciones de Estados Unidos?

1

Washington, Estados Unidos.- Millones de ciudadanos estadounidenses se preparan para elegir a Kamala Harris, como la primera mujer en gobernar esa nación, o en reelegir al magnate Donald Trump como presidente.

2

Sin embargo, más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no podrán ejercer el sufragio en los comicios que se realizarán este 5 de noviembre, pues al no ser un Estado de la unión, sino que un territorio no-incorporado, los residentes de ese país no tienen los mismos derechos políticos que los Estados.

3

Según el artículo II, Sección 1 y la doceava enmienda de la Constitución estadounidense, la elección del presidente y vicepresidente involucra a los electores de cada Estado y debido a que Puerto Rico es un territorio, no un estado, no cuenta con votos electorales y no puede votar en la elección general.