“Y les diré una cosa que no oirán: no hablará de ustedes. No hablará de sus necesidades, sus sueños y sus deseos”, subrayó.

Harris sostuvo que el pueblo estadounidense merece un líder que los ponga en primer lugar, y prometió ser esa presidenta.

Trump, visiblemente enfadado, respondió afirmando: “La gente no va a sus mítines. No hay razón para ir”. Además, aseguró que la gente no se va de sus mítines, que describió como “los mayores y más increíbles en la historia de la política”.