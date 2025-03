“Voy a defender férreamente la democracia, la familia, la vida y la libertad”: Lissi Cano

Usted llegó al Congreso Nacional en su tercer intento y ahora busca la reelección. ¿Qué la motiva a seguir en política y a aspirar nuevamente a una curul?

Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Nos quejamos todos los días, y cada quien, desde su trinchera, contribuye a que el país salga adelante. Pero ¿quiénes son los que realmente toman las decisiones que pueden cambiar el rumbo del país? Somos los políticos.

Tengo vocación y me gusta el Congreso Nacional. Hay muchos diputados que se postulan, pero no llegan al hemiciclo. Si no nos involucramos en la toma real de decisiones y no contribuimos con nuestras ideas, difícilmente vamos a cambiar el país. Actualmente, tenemos gobernantes inútiles, inoperantes e inservibles; evidentemente, el país está sumido en una multicrisis.

Durante su gestión como diputada, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros y qué propuestas impulsó en beneficio del país?

“He presentado muchas iniciativas, la mayoría de ellas están publicadas en mis redes sociales. En total, he presentado más de 50 iniciativas, pero solo me han aprobado una: la Ley de Casas Refugio.

Esta ley fue construida por más de 11 organizaciones de mujeres y se aprobó porque la Junta Directiva decidió incluirla en la agenda legislativa. Era un proyecto que les interesó, lo pusieron a discusión y así es como funcionan las cosas.

Usted está al tanto de que, según la Ley Electoral (Artículo 226), está prohibido exhibir a menores de edad en propaganda política y más aún en situaciones vulnerables. En uno de sus videos recientes, usted infringió esta norma. ¿Cómo responde a las críticas? ¿Desconocía usted esta restricción?

Las personas que hicieron el video utilizaron imágenes de bibliotecas que compran material audiovisual. No tengo claridad sobre su origen, pero por eso se usaron esas imágenes.

En el video no se muestran los rostros de los menores, solo los pies. No sé exactamente de dónde provienen esas imágenes, pero la ley prohíbe mostrar los rostros de los niños, y eso no ocurrió en mi caso”.

Si logra la reelección, ¿cuáles serán sus principales propuestas y proyectos para el próximo período legislativo?

Seguiré impulsando todo lo que beneficie a las mujeres. Es necesario que las mujeres participemos en política, que estemos en la toma de decisiones y que no seamos títeres.

Voy a seguir promoviendo iniciativas para los emprendedores. He presentado más de 20 propuestas que, si se aprobaran, serían muy beneficiosas. Una de ellas establece que, durante los primeros seis meses de emprendimiento, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) permita a los nuevos negocios capitalizarse.

Voy a defender férreamente, como lo he hecho hasta ahora, la democracia, la familia, la vida y la libertad.