Lissi Matute Cano promete impulsar los derechos de la mujer y participación política

Tegucigalpa, Honduras.-Impulsar la defensa de los derechos de la mujer, la participación política y la inclusión de la democracia, son algunas de las propuestas de Lissi Marcela Matute Cano, precandidata a diputada por el movimiento Papi a la Orden del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán.

Matute Cano en la actualidad es diputada por el Partido Nacional y busca la reelección, y este miércoles participará en el foro Hablemos de Política de EL HERALDO, La Prensa y GO Tv a las 8:00 de la mañana.

“Como diputada me he centrado en tres aspectos muy particulares que son temas que he buscado impulsar a través de las diferentes iniciativas de ley que he presentado en el Congreso Nacional: la defensa de la mujer, la participación política y la inclusión en la democracia del país”, destacó.