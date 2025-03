Resurgimiento de la violencia en Honduras, una amenaza para los comicios primarios

“Ha habido un leve incremento en el número de muertes múltiples y en el número de muertes violentas de mujeres hay un número similar en este año con el año pasado, es decir que no hay una reducción, a pesar de que la incidencia delictiva de manera general presenta un 20% en su reducción”, dijo el ministro.

El riesgo que genera el incremento de la violencia y las muertes múltiples “es fuertísimo y más cuando estamos en un estado de excepción, inaudito, ilógico, absurdo, sobre el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ha pronunciado en contra”, deploró Hernández.

Para Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el incremento de la violencia en los últimos meses y el estado de excepción que el gobierno no quiere suspender, a pesar de que se está implementando ilegalmente, más los policías, jueces y fiscales vinculados a delitos, constituyen una verdadera amenaza al desarrollo normal de las elecciones primarias.

Él es del criterio que la situación es delicada. El domingo puede pasar cualquier cosa, puede afectar enormemente el proceso electoral. “Es que la impunidad hizo que el delincuente sienta confianza en cometer delitos, sabe que no le va a pasar absolutamente nada”, enfatizó.

Explicó que hay una preocupación de que el proceso electoral primario pueda ser interrumpido, especialmente en algunas zonas donde el Estado casi no está presente, como en Colón y Olancho, “donde hay policía, pero los datos nos dicen que no están presentes, no hay militares o tristemente son copartícipes, o el crimen los tiene con las manos atadas”.

EL HERALDO Plus, incluso, visitó el municipio de Catacamas, evidenciando cómo el narcotráfico lo ha convertido en uno de los puntos más violentos de Honduras.

Hernández recordó que históricamente los departamentos antes mencionados son los que han tenido una mayor penetración de crimen organizado, mayor vinculación de políticos con estas estructuras y una mayor protección de las autoridades al crimen y a los delincuentes.

“Es un riesgo para la democracia que el crimen organizado que tiene metido sus manos en los partidos políticos juegue su papel el día de las elecciones internas, pero lo más preocupante es la negligencia policial”, criticó Hernández.

Lamentó que uno de los mayores daños que sufre el sistema republicano es la penetración del crimen en la política, donde los delincuentes tienen la capacidad de elegir jueces, fiscales y hasta puede liderar los entes policiales. Otro tipo de violencia que impacta sobre los electores es el ataque entre los políticos, advirtió.