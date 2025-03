Representantes de Rasel Tomé denuncian irregularidades en entrega de credenciales

“No es posible que a mí me hayan quitado el nombre de la credencial que a mí me corresponde. Yo soy de Sanbuenaventura. Me la usurparon, hay otros nombres por el movimiento y la persona aquí vino diciendo que no, que ellos mandaban, que tenían asociación”, denunció un delegado municipal de Morena.

En ese sentido, los compañeros de Tomé exigen respeto en el proceso y una respuesta pronto ante las irregularidades.

“El mismo voto que tienen los compañeros que están unidos con la compañera Rixi, es el mismo movimiento de peso que tiene Morena con Rasel Tomé. Estamos con los mismos derechos, exigimos que nos respeten el derecho y que le entreguen a todos los compañeros sus credenciales”, expresó Galeano.

Cabe recordar que el diputado Mauricio Rivera, quien abandonó el movimiento Morena para unirse a Rixi Moncada, expuso el pasado fin de semana que esta corriente en apoyo a Tomé no contaba con las credenciales para defender el voto en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“A todas los miles de personas que capacitamos con nuestro esfuerzo y recursos, quiero hablarles con sinceridad. No tenemos credenciales, no tenemos la posibilidad de defender el movimiento en las mesas electorales”, dijo Rivera.

Por otro lado, desde el año pasado el mismo Tomé envió dos cartas dirigidas a la presidenta Xiomara Castro, cuestionando el porqué dentro de Libre existe un favoritismo por Rixi Moncada.