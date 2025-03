Denuncian que en Valle de Ángeles se inscribieron personas ajenas al municipio en cuaderno de votación

Los precandidatos a cargo de elección pública del Partido Libre son quienes más se han pronunciado denunciando inconsistencias en las elecciones primarias celebradas el pasado 9 de marzo.

Rodolfo Pastor de María y Campos, exministro de la Presidencia que compitió en busca de una candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula, informó que identificó 128 actas electorales con inconsistencias, afectando sus resultados.

Pastor participó con la corriente "Somos+" y está siendo superado por Adrián Rodolfo Padilla Álvarez del movimiento "M28". Cabe resaltar que Adrián Rodolfo, precandidato del "M28" y "Nueva Corriente" (NC), es hijo del exalcalde de la misma ciudad (2006-2009) Rodolfo Padilla Sunseri, quien retornó al país en enero de este año tras ser beneficiado con la Ley de Amnistía Política debido a que enfrentaba acusaciones por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

Otra denuncia contra el "M28" que ha hecho eco es la del actual diputado de Yoro, Bartolo Fuentes. Fuentes ha señalado al M28 de comprar votos.

“Compraron votos, digámoslo directamente, no nos andemos por las ramas. Tenemos la evidencia en varios departamentos. No quiere decir que todos los votos son comprados, no estoy diciendo eso”, expresó Fuentes.

De igual forma, el FRP acusó al M28 de pagar a ciudadanos para votar por su movimiento y de amenazar a los beneficiarios de programas sociales con suspenderles las ayudas si no votaban por ellos.

Juan Barahona, diputado por Francisco Morazán que busca la reelección, manifestó que días antes del 9 de marzo “circularon en los 18 departamentos toneladas de provisiones, canastas de instituciones del Estado. La que más aportó fue Sedesol (Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social). Sí, compra de conciencia aprovechándose de la pobreza de la base que les ofrecieron días antes una canasta y eso los llevó a inclinarse a inducir el voto a favor de una corriente en contra de la FRP”.

Por otro lado, Rafael Sarmiento, diputado de Olancho quien también busca un segundo período consecutivo en el Congreso Nacional, afirmó que hubo una conspiración en su contra para dejarlo fuera de la lista de candidatos para las elecciones generales de noviembre.

Ante ello, decidió crear un nuevo movimiento dentro de Libre, denominándolo "Fuerza Rafista".