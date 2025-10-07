“No hay división en el PN”: Nasry Asfura tras asumir la gerencia de Cortés

Cortés, Honduras.- Luego de que trascendiera que una cúpula cachureca en Cortés había renunciado, Nasry Asfura, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, aseguró que no hay división en la institución política y que trabaja de cerca con los candidatos a diputados y alcaldes de la zona norte.
Asfura negó la salida de alguno de sus miembros y sostuvo que se tomó la decisión de asumir la gerencia del departamento de Cortés para reforzar la campaña.
"Vamos a manejar el departamento con el trabajo de los alcaldes que conocen su municipio, aquí estuvimos hablando emotivamente, trabajando", dijo Asfura, luego de que el pasado 6 de octubre se hablara de la salida de Mario Canahuati, Emil Hawitt y Darío Gámez de la comisión nacional de campaña política en el departamento de Cortés.
Asfura sostuvo que, a 53 días de las elecciones, el Partido Nacional está estructurado, está fuerte: "Aquí está un equipo, ante todo, dedicado a trabajar, un equipo comprometido con este bello y productivo departamento de Cortés".
"No hay división, es un partido fuerte, una estructura fuerte y todos con un fin: este 30 de noviembre ganar las elecciones", dijo Asfura.
El candidato a la presidencia explicó que habló con Mario Canahuati, Emil Hawitt y Darío Gámez: "Les dije que yo asumía la gerencia del departamento, un departamento que tenemos que trabajar fuerte todos, no hay ninguna enemistad, quedamos en una amistad sincera".
Asfura argumentó que los cambios se dan con la intención de fortalecer la campaña y tener un contacto directo con los candidatos a alcaldes y diputados de la zona.
"Yo tomé el control del departamento, yo directamente estar con los candidatos a alcaldes, a diputados, no hay barreras", dijo Asfura, asegurando que todo es "para mejorar, de poder lograr los mejores resultados en el departamento de Cortés".