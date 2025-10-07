“No hay división en el PN”: Nasry Asfura tras asumir la gerencia de Cortés

Cortés, Honduras.- Luego de que trascendiera que una cúpula cachureca en Cortés había renunciado, Nasry Asfura, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, aseguró que no hay división en la institución política y que trabaja de cerca con los candidatos a diputados y alcaldes de la zona norte. Asfura negó la salida de alguno de sus miembros y sostuvo que se tomó la decisión de asumir la gerencia del departamento de Cortés para reforzar la campaña.

"Vamos a manejar el departamento con el trabajo de los alcaldes que conocen su municipio, aquí estuvimos hablando emotivamente, trabajando", dijo Asfura, luego de que el pasado 6 de octubre se hablara de la salida de Mario Canahuati, Emil Hawitt y Darío Gámez de la comisión nacional de campaña política en el departamento de Cortés. Asfura sostuvo que, a 53 días de las elecciones, el Partido Nacional está estructurado, está fuerte: "Aquí está un equipo, ante todo, dedicado a trabajar, un equipo comprometido con este bello y productivo departamento de Cortés". "No hay división, es un partido fuerte, una estructura fuerte y todos con un fin: este 30 de noviembre ganar las elecciones", dijo Asfura. El candidato a la presidencia explicó que habló con Mario Canahuati, Emil Hawitt y Darío Gámez: "Les dije que yo asumía la gerencia del departamento, un departamento que tenemos que trabajar fuerte todos, no hay ninguna enemistad, quedamos en una amistad sincera".