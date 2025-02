Marco Eliud Girón propone reducir el número de diputados y eliminar los suplentes

Yo escuchaba los discursos de ella, no la conocí porque ella ya había fallecido cuando yo nací y me inspiró tanto que me fui por la línea progresista del Partido Liberal, cuando el Partido Liberal era progresista, ahora lamentablemente quedaron con conservadores allí.

Yo vengo de una familia de padre liberal, pero de madre conservadora, de madre nacionalista. De hecho, mi abuelo hacía tiros (disparos) para que mi papá no llegara a cortejar a mi madre, pero pudo más el amor. En esos tiempos, un liberal no se podía casar con un nacionalista.

¿Qué ha hecho usted, que avale postularse nuevamente?

Muy importante su pregunta, porque mi primer logro en política fue a temprana edad, fue a los 15 años. Yo era presidente del Consejo de Estudiantes en San Pedro Sula y estudié en un colegio oficial, pero como yo conocía Tegucigalpa me vine a hablar con el presidente de ese entonces que era José Simón Azcona.

Con un papelito y una recomendación de un familiar, logré entrar a Casa Presidencial, había tres anillos de seguridad. Un niño de 15 años, pero ya presidente de cinco mil estudiantes, que era la membresía de nuestro colegio.

Había una lucha, había protestas allá en San Pedro Sula, porque querían un colegio nuevo que era el José Trinidad Reyes, allí me gradué y es el segundo más grande del país, el primero es el Central. Estando allí, estaba el secretario privado, el progreseño William Hall Rivera, familiar de Ana Paola Hall consejera del Consejo Nacional Electoral y me preguntó ¿qué andás haciendo acá? y le dije que soy el presidente del Consejo central de Estudiantes y hay protestas en San Pedro Sula y están exigiendo nuevas instalaciones del colegio.

¿Y cuál fue la respuesta del designado?

Y me dijo: pero el presidente está muy ocupado, han pasado jefes de las Fuerzas Armadas, embajadores, ministros. Y le dije: yo no me muevo de aquí hasta que me atienda el presidente Azcona y así fue.

Me atendió. Le hice mi solicitud, inmediatamente el presidente Azcona llamó al ingeniero Jaime Rosenthal Oliva que era el designado presidencial Y le dijo aquí tengo a un estudiante del Reyes en donde tú te graduaste y están exigiendo un colegio nuevo.

¿Qué ocurrió después de eso?

Yo me fui a San Pedro Sula y mi sorpresa es que don Jaime llegó al colegio a buscarme y me llevó a donde ahora está el José Trinidad Reyes, un terreno donado por él. Eran unas cañeras en ese entonces. Conseguimos el presupuesto y construimos el colegio. No lo conocí porque yo egresé, era el último año.

Ahora, 40 años después, es superar eso que logré a los 15 años y lo estamos logrando.

Déjeme decirle que yo propuse en el Congreso Nacional que, de los impuestos de las bebidas alcohólicas y el tabaco, se construya un centro de rehabilitación para alcohólicos y para dependientes de drogas y eso lo vio muy bien la presidenta Xiomara Castro y ya se está construyendo en Orica, Francisco Morazán.

Lo está haciendo el Ihadfa y la presidenta no ha ido porque dice yo no estoy inaugurando primeras piedras, a mí llévenme cuando esté la obra gris y ya está en construcción ese centro de rehabilitación y creo que he logrado superar lo que logramos hace más de 40 años en el Congreso Nacional.

¿Dónde radica tanto problema en el sistema de salud?

El problema de salud es estructural y viene desde hace muchos años. Nos quedó al desnudo con la pandemia, tuvimos que cerrar la economía, a diferencia de países vecinos.

Nicaragua, aunque a muchos no les gusta que lo mencionemos, pero tiene un mejor sistema de salud que el nuestro. Ellos no cerraron la economía porque tienen un sistema de salud robusto, tienen muchos hospitales y muchos se han ido a operar, al igual que a El Salvador.

¿Y usted apoya a la presidenta en esos proyectos?

Nosotros estamos apoyando a la presidenta y nos pidió asesoría con los ocho hospitales que como lo ha dicho que la construcción de los ocho hospitales es algo revolucionario y ya para este año vamos a inaugurar el hospital de Ocotepeque, el hospital de Ilama en Santa Bárbara, otros construyeron allí una cárcel y nosotros un hospital, el de Salamá, Olancho y en algunos meses vamos a inaugurar el hospital de Roatán, Islas de la Bahía.

Allí van a ver dos hospitales. Se iniciará a construir el hospital de trauma en Tegucigalpa, el hospital de trauma en San Pedro Sula, el de Choluteca, el de Tocoa, Colón.

¿Usted reconoce algunas falencias del actual gobierno que deben tomar acción si piensa continuar por cuatro años?

Claro que sí. No es fácil porque la presidenta tomó un gobierno y un estado fallido. El dinero de los impuestos estaba en los bancos y no podía utilizarse para hacer obras.

Entonces se tuvo como que resetear la computadora. Establecer nuevamente los parámetros y el primer año fue de establecer las bases de lo que ahora es el gobierno.

Ahora el gobierno está inaugurando obras sociales, canchas de fútbol, carreteras por todos lados, en los 298 municipios del país los alcaldes están haciendo obras gracias a las transferencias que les hace la presidenta Xiomara Castro sin distingos de colores políticos tomando en cuenta que la mayoría son nacionalistas y liberales.

¿Cuáles son sus propuestas como precandidato a diputado?

Mi propuesta para ser reelecto en las elecciones generales es la disminución de diputados y debemos empezar en quitar, cuando nosotros recibimos el Congreso Nacional se integraron a todos los suplentes, o sea que nosotros no tenemos 128 diputados, tenemos 256 diputados, por Dios.

Debemos, en primer lugar, quitar los diputados suplentes, aunque se molesten conmigo, el suplente debe estar solo cuando falta el propietario y el propietario no debe ser cometa.

Yo le diré que yo tengo un récord de asistir a todas las sesiones, excepto que tenga alguna emergencia médica o por enfermedad.

Pero de allí, soy de los diputados que estoy en las convocatorias hasta que terminen. La vez pasada nos tocó irnos a las 6:00 de la mañana para aprobar el Presupuesto General de la República y allí estuve como buen médico y como buen diputado. Adelanto esa propuesta: la disminución de diputados al Congreso Nacional

¿De cuánto sería el número de esa depuración?

Lo primero que hay que hacer, que se puede probar. Porque una cosa es que uno lo proponga y otra cosa es que los diputados lo pueden aprobar. Yo creo que sí pueden aprobar los diputados, que los suplentes vuelvan a estar como antes, solo cuando se les llame, no los 256, eso sí, creo que podría conseguir el apoyo de mis compañeros.