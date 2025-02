Desde disparates hasta fantasías: las propuestas de los aspirantes a diputados

“Dentro de mis primeras propuestas es que ya no cantemos la octava estrofa de nuestro Himno Nacional; porque no serán muchos Honduras tus muertos, ¡ya basta, ya basta!”, exclamó con vos fuerte, mientras sus simpatizantes vitoreaban el desatinado ofrecimiento de Rodríguez.

”Desde hace tres años estas calles no nos han dado más que dolores de cabeza. ¿Cuántos amortiguadores, cuántas llantas, cuánto dinero invertido innecesariamente por que no nos han dado soluciones?”, expuso en su publicación.

La novel aspirante a diputada por el Partido Nacional (PN), Waleska Zelaya , en un reels publicado en su cuenta de la red social Facebook, el 26 de enero de 2025, criticó duramente los múltiples baches de la avenida Gutenberb, que comunica el centro de la ciudad con el barrio El Guanacaste.

En el video se observa a la precandidata junto a otra dama, pintando de color rosa los agujeros que fueron tapados superficialmente con cemento. “¡Pero tranquilos! Les vamos a poner amor a los baches. Ya que las autoridades no los ven, vamos a ponerles color”.

El actual diputado suplente por Libre y aspirante a convertirse a parlamentaria propietario por esa institución política, Obeb López, fascinado por las ganas de ostentar la titularidad y llamar a la tención de los votantes, aseguró que a él le hablaba el cacique lenca y héroe nacional, Lempira.

”A mi me habla Lempira, por que yo soy descendiente lenca. Morazán le habla a Rasel (Tomé), por que Rasel tiene barba, se parece a Morazán; a mi me habla Lempira por que yo me parezco a Lempira”, manifestó López en un foro televisivo del canal Azteca Honduras.

López recalcó que Lempira le dijo que “siga luchando por el pueblo, por los más necesitados como él lo hizo en contra del imperio, en contra de aquellos que vienen a robarse las riquezas del pueblo.